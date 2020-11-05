«Работают из последних сил»: на помощь уральским врачам отправили студентов-медиков

По данным источника, больницам катастрофически не хватает кадров.
Необходимо кадровое обеспечение. Врачи работают из последних сил. Поэтому привлекается максимально возможное число студентов из медколледжей, их филиалов и медицинского университета, рассказал инсайдер.
По информации пресс-службы УГМУ, на борьбу с коронавирусом уже направлено немало студентов.
Работа по привлечению к работе с «ковидными» больными началась уже в конце сентября. Участие принимают как студенты, так и преподаватели. Помогаем больницам Екатеринбурга и Свердловской области, рассказали в пресс-службе Уральского государственного университета.
Директор Свердловского медколледжа Ирина Левина сообщила, что более 200 студентов отобраны в помощь тем, кто уже работает в больницах.
В общей сложности в регионе, для лечения больных коронавирусом, привлечены 902 учащихся из медицинских образовательных учреждений.
Напомним, 30 октября сообщалось о планах Минздрава по привлечению студентов-медиков к лечению больных COVID-19.