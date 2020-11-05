«Работают из последних сил»: на помощь уральским врачам отправили студентов-медиков

«Работают из последних сил»: на помощь уральским врачам отправили студентов-медиков

Сегодня, 17:26Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Учащихся в медицинских колледжах и университете направили в больницы Свердловской области для помощи в лечении COVID-19, пишет E1 со ссылкой на источник в здравоохранении.

По данным источника, больницам катастрофически не хватает кадров.

Необходимо кадровое обеспечение. Врачи работают из последних сил. Поэтому привлекается максимально возможное число студентов из медколледжей, их филиалов и медицинского университета, рассказал инсайдер.

По информации пресс-службы УГМУ, на борьбу с коронавирусом уже направлено немало студентов.

Работа по привлечению к работе с «ковидными» больными началась уже в конце сентября. Участие принимают как студенты, так и преподаватели. Помогаем больницам Екатеринбурга и Свердловской области, рассказали в пресс-службе Уральского государственного университета.

Директор Свердловского медколледжа Ирина Левина сообщила, что более 200 студентов отобраны в помощь тем, кто уже работает в больницах.

В общей сложности в регионе, для лечения больных коронавирусом, привлечены 902 учащихся из медицинских образовательных учреждений.

Напомним, 30 октября сообщалось о планах Минздрава по привлечению студентов-медиков к лечению больных COVID-19.

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