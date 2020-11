«Работают из последних сил»: на помощь уральским врачам отправили студентов-медиков

Учащихся в медицинских колледжах и университете направили в больницы Свердловской области для помощи в лечении COVID-19, пишет E1 со ссылкой на источник в здравоохранении.

По данным источника, больницам катастрофически не хватает кадров. Необходимо кадровое обеспечение. Врачи работают из последних сил. Поэтому привлекается максимально возможное число студентов из медколледжей, их филиалов и медицинского университета, рассказал инсайдер. По информации пресс-службы УГМУ, на борьбу с коронавирусом уже направлено немало студентов. Работа по привлечению к работе с «ковидными» больными началась уже в конце сентября. Участие принимают как студенты, так и преподаватели. Помогаем больницам Екатеринбурга и Свердловской области, рассказали в пресс-службе Уральского государственного университета. Директор Свердловского медколледжа Ирина Левина сообщила, что более 200 студентов отобраны в помощь тем, кто уже работает в больницах. В общей сложности в регионе, для лечения больных коронавирусом, привлечены 902 учащихся из медицинских образовательных учреждений. Напомним, 30 октября сообщалось о планах Минздрава по привлечению студентов-медиков к лечению больных COVID-19. Минздрав планирует направить на борьбу с COVID-19 студентов свердловских медвузов

