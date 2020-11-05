В Екатеринбурге рассматривается вопрос о приостановке плановой помощи в больницах

Также он рассказал, что на данный момент, плановую и неотложную помощь, не связанную с COVID-19, можно получить в четырех городских больницах — №7, №20, №23 и ЦГКБ №1. Не исключено, что какую-то часть от них отдадут исключительно под неотложную помощь.