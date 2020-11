В Екатеринбурге рассматривается вопрос о приостановке плановой помощи в больницах

В уральской столице властями рассматривается вопрос прекращения оказания плановой медицинской помощи, не связанной с COVID-19, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в городских структурах власти.

По его словам, возможен вариант, что лишь некоторые госпитали смогут оказывать плановую медицинскую помощь в ограниченном режиме. Звучало предложение приостановить плановую медпомощь в городских больницах, отданных под борьбу с коронавирусом, как это было весной. Это решение тогда сработало,отметил источник. Также он рассказал, что на данный момент, плановую и неотложную помощь, не связанную с COVID-19, можно получить в четырех городских больницах — №7, №20, №23 и ЦГКБ №1. Не исключено, что какую-то часть от них отдадут исключительно под неотложную помощь. При перепрофилировании коечного фонда встает проблема перераспределения потоков. В частности, есть учреждения, которые будут забирать на себя только неотложную помощь, но будет сжиматься плановая помощь,подчеркнул источник. Между тем, другой источник в медицинских кругах отметил, что данное решение рассматривается, но пока не было принято окончательно. В пресс-службе горздрава заявили, что информация не соответствует действительности. Напомним, сегодня стало известно, что учащихся в медицинских колледжах и университете направили в больницы Свердловской области для помощи в лечении COVID-19. В общей сложности в регионе, для лечения больных коронавирусом, привлечены 902 учащихся из медицинских образовательных учреждений. «Работают из последних сил»: на помощь уральским врачам отправили студентов-медиков

