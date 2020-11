В России за последние сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 19 404 человека, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выявлено 1 712 858 случаев заболевания инфекцией. И них число выздоровевших составляет 1 279 169 человек, в том числе 12 238 пациентов — за последние сутки. Также было зарегистрировано 292 летальных случая. В общей сложности от коронавируса скончались 29 509 россиян. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением на данный момент остаются более 405 тысяч человек. За сутки было проведено 570 тысяч тестов на выявление коронавируса.

