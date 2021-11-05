Бунтующие рестораны и автобусы по QR-кодам: фейки о COVID-19 в Свердловской области

После того, как 30 октября в Свердловской области вступили в силу новые ограничения, уральцев наполнили волнения, ведь теперь в общественные места нельзя попасть без QR-кода, который получают при вакцинации. Наравне с беспокойствами зародились и фейки, всколыхнувшие общественность за последние несколько дней.

А мы не такие, мы другие 4 ноября появилась информация, якобы два ресторана в Екатеринбурге — Italianpizza и Norra rök взбунтовались против новых правил и выдвинул свои порядки: на их территорию можно попасть и без QR-кода. В Italianpizza администрация придерживалась мнения, что нельзя допускать дискриминацию посетителей. Также полагалось, что, вводя установленный режим посещения, администрация нарушает сразу несколько статей уголовного кодекса. Например, статьи о превышении должностных полномочий и нарушении прав граждан. Ресторан Norra rök сделал похожее заявление о правилах пропускного режима и оповестил, что гости, якобы, сами решают, как именно сохранять свое здоровье, поэтому попасть в заведение можно в привычном режиме. Пользователи же инициативу не поддержали и принялись бурно негодовать под записью в Instagram-аккаунте ресторана. Информация об игнорирующих QR-коды ресторанах в Екатеринбурге оказалась фейком Позже в правительстве Свердловской области опровергли появившиеся слухи. Там рассказали, что на руках имеются все необходимые документы от данных заведений, которые подтверждают соблюдение ресторанами необходимых требований. Хочешь покинуть Карпинск? Не так быстро... 5 ноября Карпинск потряс слух о том, что с 8 ноября на автовокзалах будут проверять наличие QR-кода о вакцинации. Об этом в разговоре с представителем СМИ заявил один из диспетчеров. По ее словам, билеты на междугородние автобусы начнут продаваться исключительно по QR-кодам, также коды будут проверяться в автобусах, курсирующих по городу. Связано это с неким распоряжением Роспотребнадзора. Жителей Карпинска не пускают без QR-кода ездить на автобусах (фейк) Позже в Карпинском автовокзале опровергли слухи. Там пояснили, что информация оказалась перепутана, а в автобусы можно будет попасть, имея при себе лишь медицинскую маску. Также, в связи с закономерным повышенным интересом к теме QR-кодов, свердловский оперштаб напомнил журналистам и уральцам об ответственности за распространение ложной информации о несоблюдении требований. Гражданам могут грозить штрафы до 100 тысяч рублей, а СМИ — до 500 тысяч. Павел Креков пригрозил ужесточить коронавирусные меры в Свердловской области

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