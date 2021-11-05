Очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

738 случаев коронавируса выявлено за минувшие сутки в Свердловской области. Это абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщает региональный оперштаб.

Более 161 тысячи случаев COVID-19 зафиксировано в регионе за время пандемии С 4 по 5 ноября в Екатеринбурге выявлено 215 случаев инфицирования, также диагноз подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Сухого Лога, Ревды, Каменска-Уральского и других муниципалитетов. Общее число зафиксированных случаев превысило 161 тысячу пациентов. 927 человек находятся в тяжелом состоянии, 512 их них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По России за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена у 40,7 тысячи человек в 85 регионах страны. Таким образом, число заболевших COVID-19 превысило 8,71 миллиона случаев. 514 свердловчан выписано за сутки Всего с начала пандемии выздоровело 144,5 тысячи пациентов. По стране всего насчитывается 7,5 миллиона излечившихся от инфекции, из них 28,6 тысячи выписано из медучреждений за последние сутки. Еще 28 свердловчан скончались от COVID-19 Число смертей от коронавируса в регионе достигло 7 623 случаев. По России более 1,1 тысячи летальных исходов зарегистрировано с 4 по 5 ноября, всего за время пандемии коронавирус унес жизни 244,4 тысячи пациентов. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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