Оформили отказ от лечения: тагильчанка неделю не могла получить QR-код после COVID-19

Оформили отказ от лечения: тагильчанка неделю не могла получить QR-код после COVID-19
Оформили отказ от лечения: тагильчанка неделю не могла получить QR-код после COVID-19
Сегодня, 15:29Здоровье и экологияУльяна СавинаФото: 1MI
В течение недели тагильчанка пыталась получить QR-код после перенесенного COVID-19. Инфекционная больница без предупреждения дала пописать девушке отказ от лечения. А в Демидовской больнице ей говорили, что не могут помочь.

Тагильчанка заболела 9 августа. 15 числа ей стало плохо, поэтому она вызвала скорую, которая госпитализировала ее в Городскую инфекционную больницу. Девушке сделали КТ и сообщили, что необходимости в стационарном лечении нет. Дали подписать документы и отправили лечиться к терапевту.

Долечивалась у своего терапевта, продлён был больничный, и наблюдение перешло в руки заведующей Демидовской больницы. После выписки все было хорошо. Пока не началась история с QR-кодом, рассказывает она редакции TagilCity.ru.

25 октября девушка решила через Госуслуги получить QR-код о перенесенном заболевании, но данных в системе здравоохранения не оказалось. Тагильчанка несколько раз писала обращения в службу поддержки Госуслуг и ждала временный QR-код, который выдается в случае сбоев. Однако ни кода, ни другой информации не было.

Девушка обратилась в Демидовскую больницу, где ей ответили, что Городская инфекционная больница оформила отказ от госпитализации и занесла его в систему ЕГИЗС.

Соответственно, они должны были сделать перевод на амбулаторный этап в Демидовскую больницу, чего они не сделали, при этом отказа моего не было,говорит она.

В инфекционной больнице настаивали, что отказ от госпитализации находится у тагильчанки. Но подобных документов у нее не было. Более того, девушку не предупредили, что она подписывает отказ.

Конечно, какие-то бумаги я у них подписала, но под формулировкой «отказ от госпитализации» — нет. Что там было, вообще не помню. Состояние было больное, температура высокая, рассказывает тагильчанка.

Девушка пришла к заведующей Демидовской больницы, но добиться чего-либо не удалось. В инфекционной больнице говорили, что передали данные в Демидовскую. В Демидовской, что помочь ничем не могут.

И я уже в третий раз поднялась в кабинет заведующей и сказала, что у меня уже нет выхода, просила сделать что-то в этой ситуации с помощью их каналов, поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка.

После этих слов заведующая сделала пару звонков и попросила человека, который заносит данные в ЕГИЗС, исправить отказ от госпитализации на возврат на амбулаторное лечение. Через 15 минут у девушки появился QR-код.

Напомним, с 30 октября вход в общественные места доступен только для привитых или переболевших людей. Редакция TagilCity.ru выяснила, как в Нижнем Тагиле проверяют QR-коды. Корреспонденты побывали в ТЦ, заведениях общепита и в кинотеатрах.

Сюжеты:
КоронавирусЭксклюзивНижний Тагил
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