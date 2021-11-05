Павел Креков пригрозил ужесточить коронавирусные меры в Свердловской области

О том, что коронавирусные меры могут быть ужесточены, предупредил предпринимателей свердловский оперштаб. По большей части, это касается ресторанов, которые разрешат клиентам приходить без QR-кодов.

На территории Среднего Урала были зафиксированы инциденты распространения информации об игнорировании норм эпидбезопасности. Однако, как правило, данные новости были фейками. В оперативном штабе отметили, что если соответствующие объявления будут появляться для пиара заведений, это может привести к ужесточению действующего режима. Также в ведомстве подчеркнули, что большая часть ресторанов готова следовать указу об особом режиме. Об этом стало известно в процессе проверки. По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, если рекомендации не получат необходимой реакции, работа общепита и ТЦ будет полностью прекращена. Будем вынуждены, по сути, ввести локдаун. Другого выхода у нас просто-напросто не будет,заявил Креков. Также в обращении напомнили об ответственности журналистам, распространяющим ложную информацию о несоблюдении требований. Напомним, в Екатеринбурге жители дома на улице Металлургов не хотят пускать переписчиков населения без подтверждения защиты от коронавируса. Объявления с требованием QR-кодов появились на подъездах. Переписчиков без QR-кодов отказываются пускать домой жители Екатеринбурга

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