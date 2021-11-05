Жителей Карпинска не пускают без QR-кода ездить на автобусах

По словам диспетчера автовокзала, билеты на междугородние автобусы продаются исключительно по QR-кодам. Это связано с распоряжением Роспотребнадзора. QR-коды также будут проверять во внутренних автобусах, пишет Ура.ру. Однако диспетчер не смогла объяснить, какое именно распоряжение пришло от Роспотребнадзора.
На руках этого распоряжения нет, все висит в автобусах,сказала диспетчер.
Напомним, екатеринбуржцы отказываются переписчиков населения без подтверждения защиты от коронавируса. Объявления об этом появились на подъездах дома на улице Металлургов.