Хирург из Екатеринбурга попал под суд за смерть пожилой пациентки

Ранее на операционном столе хирурга скончалась 70-летняя женщина. Как оказалось, у пациентки произошла значительная кровопотеря после операции, передает Znak.com.





В частности, прокуратура требует ограничить свободу хирурга сроком на 2 года. Кроме того, его врачебная деятельность должна быть прекращена на 3 года.



Максимальный срок по вменяемой статье составляет 3 года тюрьмы. В скором времени обвиняемый выступит в суде с последним словом. После этого судья вынесет приговор.