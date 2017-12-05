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Новости Нижнего Тагила

Хирург из Екатеринбурга попал под суд за смерть пожилой пациентки

5 декабря 2017, 08:30Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,здоровье,медицина,проверка,прокуратура,Свердловская область,смерть,суд,уголовное дело
В столице Урала прокуратура требует ограничения свободы, а также запрета на занятие врачебной практикой для хирурга-отоларинголога. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Ранее на операционном столе хирурга скончалась 70-летняя женщина. Как оказалось, у пациентки произошла значительная кровопотеря после операции, передает Znak.com.

В частности, прокуратура требует ограничить свободу хирурга сроком на 2 года. Кроме того, его врачебная деятельность должна быть прекращена на 3 года.

Максимальный срок по вменяемой статье составляет 3 года тюрьмы. В скором времени обвиняемый выступит в суде с последним словом. После этого судья вынесет приговор.

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