Пожарные сделали добрые дела для жителей посёлка Уралец (ФОТО)

Пожарные добровольцы из поселка Уралец приняли участие в благотворительной акции «10 000 добрых дел». Мероприятие прошло под девизом «Безопасность вокруг - безопасность в душе».
Так, добровольцы посыпали шлаковой смесью наледь на дорогах для пешеходов. Также участники акции соорудили новое крепкое крыльцо, о чем их просили жильцы 28-го дома по улице Ленина. Материалы, добавим, были предоставлены небезразличным предпринимателем.
Добровольцы пообещали, что будут совершать добрые дела не только в рамках акции, но и на протяжении всей своей службы.
Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО