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Новости Нижнего Тагила

Пожарные сделали добрые дела для жителей посёлка Уралец (ФОТО)

5 декабря 2017, 10:30Добавить новость
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Пожарные добровольцы из поселка Уралец приняли участие в благотворительной акции «10 000 добрых дел». Мероприятие прошло под девизом «Безопасность вокруг - безопасность в душе».

Так, добровольцы посыпали шлаковой смесью наледь на дорогах для пешеходов. Также участники акции соорудили новое крепкое крыльцо, о чем их просили жильцы 28-го дома по улице Ленина. Материалы, добавим, были предоставлены небезразличным предпринимателем.

Добровольцы пообещали, что будут совершать добрые дела не только в рамках акции, но и на протяжении всей своей службы.

 

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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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