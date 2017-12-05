Пожарные сделали добрые дела для жителей посёлка Уралец (ФОТО)

Так, добровольцы посыпали шлаковой смесью наледь на дорогах для пешеходов. Также участники акции соорудили новое крепкое крыльцо, о чем их просили жильцы 28-го дома по улице Ленина. Материалы, добавим, были предоставлены небезразличным предпринимателем.





Добровольцы пообещали, что будут совершать добрые дела не только в рамках акции, но и на протяжении всей своей службы.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО