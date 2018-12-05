Роспотребнадзор составил протокол на «Водоканал» в Нижнем Тагиле из-за плохой воды

Роспотребнадзор в Нижнем Тагиле провел проверку качества воды. Пробы были взяты из крана водоснабжения на Вагонке на ул. Зари, 107 по заявлению от жильцов. Установлено, что вода не соответствует нормам СанПин. Отметим, что данный участок находится в ведении УК «Династия» и «Водоканала». Исследование касается холодной воды. Проверка горячей воды показала, что она соответствует нормам.