Синоптики обещают тагильчанам потепление в конце недели
Сегодня, 09:29Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в конце недели в Нижнем Тагиле будет теплая, но снежная погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу днем ожидается до +1 градуса, снег. В ночные часы — до -11 градусов. Ветер — до 18 метров в секунду.
В субботу днем также +1 градус, ночью — до -1 градуса. Снег, ветер — до 15 метров в секунду.
В воскресенье синоптики обещают -1 градус в дневные часы, в ночное время — до -3 градусов. Осадки в виде снега, ветер — до 16 метров в секунду.
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