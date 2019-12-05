В Перинатальном центре Нижнего Тагиле снова сделают ремонт

Согласно документации закупки, ремонт будет проходить в помещениях Перинатального центра — в кабинетах перинатальной диагностики и в консультативно-диагностическом отделении. Подрядчик должен провести работы в регистратуре, гардеробе, санузле и картохранилище. Также отремонтировать входную группу, установить тактильные таблички, схемы, системы навигации и держатели для костылей.

Напомним, здание было построено в 2010 году в него было вложено 860 миллионов рублей. Монтажные работы выполняло ЗАО «Уралгазстрой» из Лесного, руководителем которой являлся Вячеслав Назаров. Нижнетагильский перинатальный центр в момент открытия был анонсирован, как «одно из самых современных и оснащенных медучреждений России». В начале 2019 года в медучреждении вновь проходили ремонтные работы, на которые было потрачено 5,3 миллиона рублей, так как ранее экспертной комиссией были выявлены дефекты стыковок несущих конструкций здания с окнами. Недочёты стали причиной падения температуры в палатах, на что жаловались роженицы ещё в 2015 году.