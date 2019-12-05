В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за метели и ветра
Сегодня, 16:41Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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6 декабря в Свердловской области ожидаются метели и порывистый ветер со скоростью до 23 м/с. В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщает областное ГУ МЧС.
По данным синоптиков, на юге Свердловской области ожидается мокрый снег при температуре воздуха до +2 градусов. Также возможен гололед и налипание снега.
В связи с этим МЧС просит жителей региона по возможности отказаться от дальних поездок, а выезжая — ознакомиться с метеосводкой.
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