В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за метели и ветра

По данным синоптиков, на юге Свердловской области ожидается мокрый снег при температуре воздуха до +2 градусов. Также возможен гололед и налипание снега.

В связи с этим МЧС просит жителей региона по возможности отказаться от дальних поездок, а выезжая — ознакомиться с метеосводкой.