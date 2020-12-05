Количество заболевших COVID-19 в Свердловской области превысило 48 тысяч человек

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 398 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 228 случаев, в Нижнем Тагиле — 25. Также коронавирус выявлен у жителей Бисерти, Верхней Салды, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Нижней Туры, Первоуральска, Сухого Лога, Среднеуральска и других.