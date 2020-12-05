Рекордные превышения ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 декабря

Замеры проводились при температуре воздуха -11 градусов и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Прибор зафиксировал превышение разовой предельно допустимой концентрации трех загрязняющих веществ:
Также метеорологи продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Нижнем Тагиле до 11 декабря. В эти дни ожидается ухудшение рассеивания вредных примесей в воздухе.
Напомним, 3 декабря в Нижнем Тагиле было зарегистрировано наличие воздухе формальдегида на стационарном пункте в Тагилстроевском районе. В этот же день замеры воздуха TagilCity.ru показали превышение ПДК диоксида азота и синильной кислоты на Вагонке.