Рекордные превышения ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 декабря

Рекордные превышения ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 декабря

Сегодня, 17:51Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
5 декабря редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха в районе улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле. Газоанализатор показал превышение разовой ПДК сероводорода, диоксида азота и формальдегида.

Замеры проводились при температуре воздуха -11 градусов и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Прибор зафиксировал превышение разовой предельно допустимой концентрации трех загрязняющих веществ:

  • диоксида азота - в восемь раз, максимальный показатель составил 1,6 мг/м3 (ПДК 0,2 мг/м3);
  • сероводорода - в 32,5 раза, максимальный показатель - 0,26 мг/м3 (ПДК 0,008 мг/м3);
  • формальдегида - в 17,6 раз, максимальный показатель - 0,88 мг/м3 (ПДК 0,05 мг/м3).
Video:TagilCity.ru

Также метеорологи продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Нижнем Тагиле до 11 декабря. В эти дни ожидается ухудшение рассеивания вредных примесей в воздухе.

Photo:TagilCity.ru

Напомним, 3 декабря в Нижнем Тагиле было зарегистрировано наличие воздухе формальдегида на стационарном пункте в Тагилстроевском районе. В этот же день замеры воздуха TagilCity.ru показали превышение ПДК диоксида азота и синильной кислоты на Вагонке.

Related news:
воздухзамерыНижний Тагилсероводороддиоксид азотаформальдегид
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы