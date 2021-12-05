Морозы до -19 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

Днем 6 декабря, в понедельник, температура снизится до -7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -19 градусов. Ожидается переменная облачность с небольшим снегом. Ветер западный, умеренный, до 10 метров в секунду.
7 декабря, во вторник, дневная температура будет на уровне -17 градусов, ночью также похолодает до -19 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер западный до 9 метров в секунду.
8 декабря, в среду, ночью ожидается -17 градусов, днем потеплеет до -4 градусов. Синоптики обещают небольшой снег и южный ветер до 10 метров в секунду.