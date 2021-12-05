Морозы до -19 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

Морозы до -19 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле
Морозы до -19 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:33Здоровье и экологияФото: 1MI
Резкое похолодание до -19 градусов прогнозируют синоптики 6 декабря в Нижнем Тагиле. Морозы продержатся три дня, согласно данным сайта Гисметео.

Днем 6 декабря, в понедельник, температура снизится до -7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -19 градусов. Ожидается переменная облачность с небольшим снегом. Ветер западный, умеренный, до 10 метров в секунду.

7 декабря, во вторник, дневная температура будет на уровне -17 градусов, ночью также похолодает до -19 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер западный до 9 метров в секунду.

8 декабря, в среду, ночью ожидается -17 градусов, днем потеплеет до -4 градусов. Синоптики обещают небольшой снег и южный ветер до 10 метров в секунду.

Сюжеты:
Нижний Тагил
погодазимаморозыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы