Прибыль из дыма и грязная вода на всю зиму. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

В начале недели жители Нижнего Тагила опять заметили выброс едкого желтого дыма, идущего с территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Подобное уже случалось в июне и июле этого года. Тогда тагильчане регулярно жаловались на ухудшение самочувствия из-за удушающих выбросов на КХП, а посты УГМС почти каждый день фиксировали превышение формальдегида. Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила выяснила, что причиной летних выбросов желто-зеленого дыма стали технические неисправности на производстве.
Впрочем владельцев ЕВРАЗа вряд ли интересует состояние здоровья жителей города. Выбросы с предприятий, неустановленная санитарная зона, нарушения природоохранного законодательства — все это мелочи для них по сравнению с тем, какой доход они имеют из тагильского дыма. Стоимость только одной яхты акционера ЕВРАЗа Романа Абрамовича превышает траты холдинга на улучшение тагильской экологии примерно в 5,5 раза. Но, к сожалению, с нее не увидеть разноцветного дыма над городом.
А что думает главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова по поводу размера трат ЕВРАЗа на «социалку» в Нижнем Тагиле, и соразмерна ли она с наносимым предприятиями холдинга ущербом экологии и здоровью людей, читайте в ее авторской колонке.
Кстати, из федерального бюджета на улучшение экологии в Нижнем Тагиле будет выделено 3,35 миллиарда рублей. План утвердила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Кому же пойдут эти деньги? Правильный ответ — ЕВРАЗ НТМК. Конечно, не все, а только их часть, но все же факт остается фактом, что российское правительство не наказывает нарушителей, а почему-то дает им деньги на исправление ошибок. Ну, а на сэкономленные средства можно и новую яхту Абрамовичу прикупить.
Качество питьевой воды в Нижнем Тагиле на зимний период ухудшится из-за ремонта отстойников и камер реакции на гидроузле Черноисточинского водохранилища. Отклонения от нормативов уже согласовал Роспотребнадзор. При этом ООО «Водоканал-НТ» вынес несколько странную для тагильчан рекомендацию — кипятить воду из-под крана перед употреблением. Как-будто ее вообще можно пить.
О том, что в 2022 году регионы России ждет расцвет строительства мусорных полигонов, заявила глава Росприроднадзора Светланы Радионова во время подведения итогов работы ведомства в 2021 году. По словам чиновницы, сортировка отходов в настоящий момент осуществляется только на 4%. Поэтому в следующем году ожидается бум в строительстве полигонов. Радионова также сделала акцент на том, что сваливание в единую кучу всего мусора только демотивирует людей. А в Нижнем Тагиле будущий мусоросортировочный комплекс пока ожидает прохождения Главгосэкспертизы и получения необходимых разрешений.