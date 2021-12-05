Светлана Радионова: «Свалки должны должны прекратить своё существование»

Светлана Радионова: «Свалки должны должны прекратить своё существование»
Светлана Радионова: «Свалки должны должны прекратить своё существование»
Сегодня, 09:10Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В 2022 году регионы России ждет расцвет строительства мусорных полигонов, заявила глава Росприроднадзора Светланы Радионова. При этом свалки должны будут прекратить свое существование. Порядка 48 млн тонн ТКО образовывается ежегодно в Свердловской области и других регионах страны, полигоны исправят ситуацию со свалками

Массовое строительство полигонов улучшит уровень переработки ТКО, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова во время подведения итогов работы ведомства в 2021 году.

По словам чиновницы, сортировка отходов в настоящий момент осуществляется только на 4%. Поэтому в следующем году ожидается бум в строительстве полигонов. Чиновница также сделала акцент на том, что сваливание в единую кучу всего мусора только демотивирует людей.

По моим прогнозам, 2022 год должен стать расцветом строительства полигонов. Это поможет продвинуть вопрос с переработкой вперёд. Сейчас у нас очень низкий отбор фракций на сортировках — всего 4%, поделилась Светлана Радионова на своей странице в Instagram.

Будущий мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле ожидает прохождения Главгосэкспертизы и получения необходимых разрешений. Строительство обойдется почти в 3 миллиарда рублей. АО «Облкоммунэнерго» уже получен кредит у банка до 2031 года. Проектная мощность будущего завода по сортировке мусора будет более 185 тысяч тонн в год, а полигон по захоронению будет принимать почти 130 тонн ежегодно. Местом расположения предприятия обозначен участок в районе Кушвинского тракта под Нижним Тагилом.

Говоря о проблемах вывоза мусора в целом, чиновница отметила, что около 48 миллионов тонн твердых коммунальных отходов образовывается на территории страны ежегодно. Эта цифра была актуальна как в 2020, так и в 2021 году.

Такой объём был в 2020 году, примерно такой же ожидаем по итогу 2021-го. Свалки должны прекратить своё существование, подытожила Светлана Радионова.

Например, региональный оператор «Рифей» ликвидировал за последний месяц 120 кубометров отходов, сваленных вблизи контейнерных площадок только в Нижнем Тагиле. По области цифры намного больше.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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