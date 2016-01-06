На Урале установились аномальные морозы. В Нижнем Тагиле холода продержатся ещё 2 дня (ФОТО)
6 января 2016, 12:00Здоровье и экологияПавел Щербина
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Холода в новогодние каникулы оказали влияние на досуг тагильчан. Многие предпочли домашнюю обстановку активному отдыху.
Сюжеты: Нижний Тагил
Но нельзя сказать, что Нижнему Тагилу не повезло сильнее, чем другим уральским городам. В Челябинске ожидается похолодание до -30 градусов и ниже. А обильные снегопады в Оренбургской области привели к заторам на дорогах. Сайт «Настоящее время» сообщает о том, что на трассе Оренбург - Орск водитель замёрз насмерть, не дождавшись помощи.
В Нижнем Тагиле обильных снегопадов не ожидается, а начиная с пятницы, согласно прогнозу погоды, ожидается потепление, а пока TagilCity.ru рекомендует читателям одеваться теплее и следить за новостями.
ФОТО: [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ
© Эрик Х., TagilCity.ru
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