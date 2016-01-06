На Урале установились аномальные морозы. В Нижнем Тагиле холода продержатся ещё 2 дня (ФОТО)

Но нельзя сказать, что Нижнему Тагилу не повезло сильнее, чем другим уральским городам. В Челябинске ожидается похолодание до -30 градусов и ниже. А обильные снегопады в Оренбургской области привели к заторам на дорогах. Сайт «Настоящее время» сообщает о том, что на трассе Оренбург - Орск водитель замёрз насмерть, не дождавшись помощи.