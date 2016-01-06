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На Урале установились аномальные морозы. В Нижнем Тагиле холода продержатся ещё 2 дня (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Урале установились аномальные морозы. В Нижнем Тагиле холода продержатся ещё 2 дня (ФОТО)

6 января 2016, 12:00Здоровье и экологияПавел Щербина
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