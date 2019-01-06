Мороз до -21°C ожидается в Свердловской области в Рождественскую ночь

Ночью 6 января температура воздуха в Нижнем Тагиле опустится до -9...-15°C, на севере Свердловской области возможен мороз до -21°C. В некоторых районах синоптики прогнозируют снег и метель.

7 января днем в Нижнем Тагиле ожидается -8...-10°C, на севере области похолодает до -16°C. Ожидается облачная погода. Скорость ветра достигнет 14-16 м/с.

8 января днем в Нижнем Тагиле столбик термометра опустится до отметки -13°C. Ночью – до -15°C. Скорость ветра составит 14 м/с.