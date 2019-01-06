Мороз до -21°C ожидается в Свердловской области в Рождественскую ночь
Вчера, 22:26Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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В Свердловской области в ночь на Рождество ожидается снижение температуры до -21°C.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ночью 6 января температура воздуха в Нижнем Тагиле опустится до -9...-15°C, на севере Свердловской области возможен мороз до -21°C. В некоторых районах синоптики прогнозируют снег и метель.
7 января днем в Нижнем Тагиле ожидается -8...-10°C, на севере области похолодает до -16°C. Ожидается облачная погода. Скорость ветра достигнет 14-16 м/с.
8 января днем в Нижнем Тагиле столбик термометра опустится до отметки -13°C. Ночью – до -15°C. Скорость ветра составит 14 м/с.
9 января днем погода потеплеет до -10°C. Ночью температура опустится до -14°C. Скорость ветра – 11 м/с. Все три дня ожидается снег, сообщает «Областная газета».
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