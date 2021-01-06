Превышение ПДК формальдегида: замеры воздуха от TagilCity.ru 6 января

Превышение ПДК формальдегида: замеры воздуха от TagilCity.ru 6 января

Сегодня, 17:25Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
6 января при замерах воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор показал превышение разовой ПДК формальдегида.

Замеры проходили при температуре воздуха -19 градусов и восточном ветре со скоростью один метр в секунду. Концентрация формальдегида превысила разовую ПДК в 1,6 раза — показатель 0,08 мг/м3 при норме в 0,05 мг/м3. Показатели остальных загрязнений — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и синильной кислоты — остались в норме.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает вредное воздействие на слизистую оболочку, вызывает слезоточивость и может привести к отеку гортани. Больше всего формальдегида выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограмм в год.

Напомним, вчера, 5 января, прибор зафиксировал в районе ж/д вокзала превышение сероводорода в девять раз.

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