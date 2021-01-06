Превышение ПДК формальдегида: замеры воздуха от TagilCity.ru 6 января

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает вредное воздействие на слизистую оболочку, вызывает слезоточивость и может привести к отеку гортани. Больше всего формальдегида выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограмм в год.