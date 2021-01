За сутки в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 24 случая COVID-19, сообщает оперативныый штаб Свердловской области.

За время пандемии зафиксировано 3697 заболевших тагильчан. В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 389 случаев коронавируса, за все время пандемии — 60 973. В тяжелом состоянии находится 538 человек, 217 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из медучреждений за сутки выписали 395 пациентов, с начала пандемии выздоровели 53 444 человека. От коронавируса всего умерло 1 614 жителей региона, из них 18 скончались за минувшие сутки.

