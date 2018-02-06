Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

Показатель заболеваемости ОРВИ на территории Свердловской области составляет 69,3 на 10 тыс. человек населения. Это ниже эпидемиологического порога на 1%, но при этом заболеваемость превысила показатели предыдущей недели на 11%.

Всего с 29 января по 4 февраля в Свердловской области зарегистрировано 28,9 случаев ОРВИ, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

По состоянию на 2 февраля 2018 года в Свердловской области образовательный процесс полностью приостановлен в 5 дошкольных учреждениях, частично в 88 детских садах и 27 школах.

Больше всего заболеванию подвержены взрослые.