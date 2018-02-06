Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области
6 февраля, 06:35Здоровье и экология
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Жители Свердловской области всё чаще болеют ОРВИ. С 29 января по 4 февраля были зарегистрированы 28,9 тыс. случаев заболевания.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Показатель заболеваемости ОРВИ на территории Свердловской области составляет 69,3 на 10 тыс. человек населения. Это ниже эпидемиологического порога на 1%, но при этом заболеваемость превысила показатели предыдущей недели на 11%.
Всего с 29 января по 4 февраля в Свердловской области зарегистрировано 28,9 случаев ОРВИ, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
По состоянию на 2 февраля 2018 года в Свердловской области образовательный процесс полностью приостановлен в 5 дошкольных учреждениях, частично в 88 детских садах и 27 школах.
Больше всего заболеванию подвержены взрослые.
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