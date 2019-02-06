Смог накроет Свердловскую область до 7 февраля

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предупреждение о смоге действует в Свердловской области до 7 февраля.
По информации Уральского гидрометцентра, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе ожидаются в Свердловской области с вечера 5 февраля до вечера 7 февраля. В связи с этим возможно появление смога.
Напомним, на территории уральского региона действует предупреждение об аномальных морозах. Местами температура воздуха ночью опускается до -42 градусов.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей