В Екатеринбурге при начале карантина из-за коронавируса врачи будут жить в больнице
Сегодня, 09:31Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Врачи инфекционного отделения Городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге при возможном распространении коронавируса будут жить в больнице и не смогут покидать ее территорию, сообщает Ура.ру. со ссылкой на собственные источники.
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С врачей больницы берут расписки, в которых они дают согласие, что на время возможного карантина из-за распространения коронавируса, им придется жить в больнице и нельзя будет покидать ее территорию. Кроме того, медики обязуются не разглашать данные пациентов об их состоянии и количестве заболевших.
По словам источника издания, для карантина выделен целый отдельный этаж инфекционного отделения.
Представитель ГКБ № 40 Инна Абелинскине не комментирует ситуацию. Также не удалось получить комментарий от областного Минздрава.
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