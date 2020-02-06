В Екатеринбурге при начале карантина из-за коронавируса врачи будут жить в больнице

С врачей больницы берут расписки, в которых они дают согласие, что на время возможного карантина из-за распространения коронавируса, им придется жить в больнице и нельзя будет покидать ее территорию. Кроме того, медики обязуются не разглашать данные пациентов об их состоянии и количестве заболевших.