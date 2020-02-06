В Свердловской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на треть

При этом в прошлом году в это время заболевших было на 16% больше. Помимо ОРВИ, у 565 пациентов диагностирована пневмония.

Кроме того, в области продолжается профилактика коронавируса 2019-nCoV. В аэропорту Кольцово Проводится двойной тепловизионный контроль в отношении всех бортов, прибывающих с территории стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания, ведется анкетирование пассажиров.