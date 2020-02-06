В Свердловской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на треть
Сегодня, 18:00Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За три дня, с 3 по 5 февраля, в Свердловской области зарегистрированы более 26 тысяч случаев ОРВИ. Это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
При этом в прошлом году в это время заболевших было на 16% больше. Помимо ОРВИ, у 565 пациентов диагностирована пневмония.
Кроме того, в области продолжается профилактика коронавируса 2019-nCoV. В аэропорту Кольцово Проводится двойной тепловизионный контроль в отношении всех бортов, прибывающих с территории стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания, ведется анкетирование пассажиров.
19 граждан Китая были госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако результаты анализов у всех отрицательные.
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