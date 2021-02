Превышение ПДК диоксида азота в два раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле было превышение диоксида азота. Такие результаты показал газоанализатор во время замеров воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей.

Максимальное содержание вещества в воздухе составило 0,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3. Такой показатель превысил норму в два раза. Кроме того, прибор показал в воздухе наличие диоксида серы в размере 0,2 мг/м3. Такая концентрация не превышает разовую ПДК (0,5 мг/м3). Диоксид азота в Нижнем Тагиле выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год. Это вещество относится к третьему классу опасности и оказывает негативное влияние на органы дыхания. Может вызывать бронхит, пневмонию, отек легких. Также влияет на появление онкологических заболеваний. Напомним, 5 февраля при замерах воздуха на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле превышение нормы диоксида азота было в 6,5 раза. Превышение ПДК диоксида азота в 6,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 февраля

