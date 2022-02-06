Тагильчанку с 85%-ным поражением легких спасли врачи в Екатеринбурге

Тагильчанку с 85%-ным поражением легких спасли врачи в Екатеринбурге
Тагильчанку с 85%-ным поражением легких спасли врачи в Екатеринбурге
Сегодня, 19:15Здоровье и экологияФото: 1MI

В Екатеринбурге медики спасли женщину с 85%-м поражением легких

Из екатеринбургского центра реабилитации выписали пациентку, легкие которой были на 85% поражены коронавирусной инфекцией. Ирину Ситникову из Нижнего Тагила в течение трех месяцев лечили в реанимационном отделении.

Жительница Екатеринбурга не могла дышать, когда находилась в вертикальном положении. Одышку вызывает у нее сейчас даже непродолжительная прогулка, сообщает Е1. По словам Ситниковой, состояние ее было настолько тяжелым, что она не могла подняться с кровати.

Пациентка жаловалась на сильнейшую слабость и очень высокую температуру, которую не мог сбить ни один препарат. В центр реабилитации женщину перевели из инфекционной больницы Нижнего Тагила.

По словам пульмонолога Натальи Эсауловой, что положительная динамика отсутствовала у Ирины Ситниковой почти неделю. Однако, благодаря грамотно составленному реабилитологом плану восстановления она успешно излечилась.

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