Театры в Тагиле отменяют спектакли из-за массовых больничных артистов

Об отмене спектаклей 5 и 6 февраля в Нижнем Тагиле Драматический и Маленький театры сообщили на своих страницах в соцсетях. Руководство учреждений культуры приносит свои извинения и обещает тагильчанам вернуть деньги за несостоявшиеся представления.
Дорогие зрители! По причине болезни артистов спектакли «Дуры мы, дуры» 5-го февраля, «Серебряное копытце» и «Вишнёвый сад» 6-го февраля отменяются. Приносим вам свои извинения и надеемся на понимание, сообщается на странице Драматического театра во ВКонтакте.
Всем, кто оплатил спектакли онлайн деньги вернуться на карты автоматически, приобретённые в кассе — рекомендуют вернуть в сами театры.