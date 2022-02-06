Театры в Тагиле отменяют спектакли из-за массовых больничных артистов

Театры в Тагиле отменяют спектакли из-за массовых больничных артистов
Театры в Тагиле отменяют спектакли из-за массовых больничных артистов
Сегодня, 12:38Здоровье и экологияФото: 1МI
Нижнетагильский драматический и Маленький театры объявили об отмене спектаклей в эти выходные. Причиной называют болезнь артистов.

Об отмене спектаклей 5 и 6 февраля в Нижнем Тагиле Драматический и Маленький театры сообщили на своих страницах в соцсетях. Руководство учреждений культуры приносит свои извинения и обещает тагильчанам вернуть деньги за несостоявшиеся представления.

Дорогие зрители! По причине болезни артистов спектакли «Дуры мы, дуры» 5-го февраля, «Серебряное копытце» и «Вишнёвый сад» 6-го февраля отменяются. Приносим вам свои извинения и надеемся на понимание, сообщается на странице Драматического театра во ВКонтакте.

Всем, кто оплатил спектакли онлайн деньги вернуться на карты автоматически, приобретённые в кассе — рекомендуют вернуть в сами театры.

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