Театры в Тагиле отменяют спектакли из-за массовых больничных артистов

Об отмене спектаклей 5 и 6 февраля в Нижнем Тагиле Драматический и Маленький театры сообщили на своих страницах в соцсетях. Руководство учреждений культуры приносит свои извинения и обещает тагильчанам вернуть деньги за несостоявшиеся представления.