Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Платные туалеты появятся в Нижнем Тагиле в мае у Лисьей горы, у цирка и в Тагильской Лагуне (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Платные туалеты появятся в Нижнем Тагиле в мае у Лисьей горы, у цирка и в Тагильской Лагуне (ФОТО)

6 марта 2017, 12:10Здоровье и экологияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?