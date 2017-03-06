Платные туалеты появятся в Нижнем Тагиле в мае у Лисьей горы, у цирка и в Тагильской Лагуне (ФОТО)
6 марта 2017, 12:10Здоровье и экологияПавел Щербина
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Здания новых общественных туалетов Нижнего Тагила будут расположены близ Памятника металлургам у подножья Лисьей горы, рядом с цирком и на территории Тагильской лагуны (около дома №7 на ул. Горошникова).
Сюжеты: Нижний Тагил
Журналисты TagilCity.ru выяснили, что достроить туалеты и передать их в эксплуатацию городские власти планируют в мае текущего года. Вопрос о стоимости посещения туалета пока не решён.
Туалеты планируется достроить в мае. После того, как будет выяснено, кто будет заниматься их обслуживанием - будет определена цена посещения рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, впервые о строительстве новых общественных туалетов в Нижнем Тагиле TagilCity.ru рассказал в конце минувшего года.
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Туалет около цирка.
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Туалет у подножья Лисьей горы.
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Фото: февраль, 2017
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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