Нижний Тагил согласовал концессию с венграми о строительстве очистных сооружений

6 марта на сайте мэрии Нижнего Тагила появилось постановление главы города о согласовании концессии с венгерским водоканалом на строительство водоочистных сооружений. Об этом журналистам TagilCity рассказал глава Нижнего Тагила Сергей Носов на форуме рабочей молодёжи.

Если говорить о питьевом режиме, то мы предусматриваем строительство системы водоподготовки в Нижнем Тагиле, которой никогда не было. Даже на Черноисточинском пруду. Эта система есть там, но она не достроена. И все эти годы Тагилу просто везло. А питьевой режим на промышленных предприятиях давно уже идёт на привозной воде. Как минимум, лет 20, -- прокомментировал совместный договор Сергей Носов.



Соглашение размещено на сайте Госзакупок, и в течение 45 дней будет выбрана сторона, от имени которой будет подписан договор с венгерской стороной, сообщает Znak.com.



