USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил согласовал концессию с венграми о строительстве очистных сооружений

6 марта 2018, 23:25Добавить новость
вода,город,здоровье,Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,строительство,экология,форум рабочей молодежи,концессия,договор,венгрия
Глава Нижнего Тагила подписал постановление, которое согласовало совместный договор с венгерской стороной о строительстве на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах водоочистных сооружений.

6 марта на сайте мэрии Нижнего Тагила появилось постановление главы города о согласовании концессии с венгерским водоканалом на строительство водоочистных сооружений. Об этом журналистам TagilCity рассказал глава Нижнего Тагила Сергей Носов на форуме рабочей молодёжи.

 

Если говорить о питьевом режиме, то мы предусматриваем  строительство системы водоподготовки в Нижнем Тагиле, которой никогда не было. Даже на Черноисточинском пруду. Эта система есть там, но она не достроена. И все эти годы Тагилу просто везло. А питьевой режим на промышленных предприятиях давно уже идёт на привозной воде. Как минимум, лет 20, -- прокомментировал совместный договор Сергей Носов.


Соглашение размещено на сайте Госзакупок, и в течение 45 дней будет выбрана сторона, от имени которой будет подписан договор с венгерской стороной, сообщает Znak.com.

Если мы были упомянуты в послании президента, то теперь обязательно вопрос по Тагилу будет решён одним из первых, -- отметил глава города.

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Две станции европейского уровня для очистки воды могут появиться в Нижнем Тагиле
28 февраля, 17:00
3 0
Сергей Носов: «Нужно восстановить систему искусственных прудов вокруг Нижнего Тагила»
12 февраля, 20:25
16 3
СОК для детей с ограниченными возможностями может появиться в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
5 марта, 22:05
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 190
Подписаться на новости