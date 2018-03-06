Семь свердловских городов могут быть затоплены во время весеннего паводка

Согласно информации Министерства природы, при наступлении паводка могут быть подтоплены Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Туринский городской округ и Талица.

Сообщается, что вода вряд ли дойдёт до жилых домов, поскольку на Урале была малоснежная зима. Более того, уже сейчас погода достаточно тёплая, передаёт «ЕАН».

На совещании в правительстве региона было дано указание обеспечить беспроблемный пропуск талой воды. Кроме того, Министерство здравоохранения и МинАПК должны будут создать запасы продовольствия и товаров первой необходимости для вышеперечисленных муниципалитетов. Также специалисты разработают комплекс мер на случай проблем с транспортным сообщением из-за талых вод.