Дневной стационар для онкобольных начал работать в Нижнем Тагиле

Ранее в Нижнем Тагиле онкологические больные могли проходить курсы химиотерапии только в рамках госпитализации. Однако число пациентов в настоящий момент превышает возможности круглосуточного стационара. По этой причине принято решение о разделении потока больных. Теперь пациенты, которым показана химиотерапия, а также гематологические больные смогут получать медпомощь в условиях дневного стационара.

Больные в стабильном состоянии, хорошо переносящие химиотерапию, теперь обходятся без госпитализации. Как правило, это жители Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды,сообщила завотделением Дарья Бушковская.

В течение года дневной стационар примет около 100 пациентов, помимо этого, планируется увеличение числа коек в круглосуточном стационаре, пишет «Медвестник».