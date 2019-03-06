Дневной стационар для онкобольных начал работать в Нижнем Тагиле
Дневной стационар для онкобольных начал работать в Нижнем Тагиле на базе городской больницы №4.
Ранее в Нижнем Тагиле онкологические больные могли проходить курсы химиотерапии только в рамках госпитализации. Однако число пациентов в настоящий момент превышает возможности круглосуточного стационара. По этой причине принято решение о разделении потока больных. Теперь пациенты, которым показана химиотерапия, а также гематологические больные смогут получать медпомощь в условиях дневного стационара.
Больные в стабильном состоянии, хорошо переносящие химиотерапию, теперь обходятся без госпитализации. Как правило, это жители Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды,сообщила завотделением Дарья Бушковская.
В течение года дневной стационар примет около 100 пациентов, помимо этого, планируется увеличение числа коек в круглосуточном стационаре, пишет «Медвестник».
Нижний Тагил входит в тридцатку лидеров среди муниципалитетов Свердловской области по смертности от онкологических заболеваний.