Животноводческий комплекс на 400 голов запущен в Верхотурском ГО

На строительство данного комплекса в рамках программы по комплексному развитию северных территорий Свердловской области из областного бюджета выделены 18,7 млн рублей.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, более трети молочного стада региона содержится в новых и реконструированных помещениях, где применяются современные высокоэффективные технологии.