Животноводческий комплекс на 400 голов запущен в Верхотурском ГО
Сегодня, 10:35Здоровье и экологияФото: департамент информполитики Свердловской области
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В Верхотурском городском округе в селе Кордюково запущены новый животноводческий комплекс на 400 голов и доильно-молочный блок.
На строительство данного комплекса в рамках программы по комплексному развитию северных территорий Свердловской области из областного бюджета выделены 18,7 млн рублей.
Животноводческая ферма построена Кушвинским молочным заводом и животноводческим предприятием «Нива». Благодаря появлению нового хозяйства село Кордюково обеспечено дополнительными рабочими местами, сообщает департамент информационной политики области.
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По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, более трети молочного стада региона содержится в новых и реконструированных помещениях, где применяются современные высокоэффективные технологии.
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