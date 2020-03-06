Тагильчан предупредили о снегопадах и шквалистом ветре 7 марта

МЧС объявило, что по всей Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. 7 марта ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, а также мокрый снег.

В МЧС напомнили о мерах безопасности при сильном ветре и снегопадах. В частности, водителям не следует парковать машины у деревьев, также свердловчанам посоветовали не ходить в походы.