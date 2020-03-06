Тагильчан предупредили о снегопадах и шквалистом ветре 7 марта
Сегодня, 19:13Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Завтра в Нижнем Тагиле ожидается сильный ветер и снегопад, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
МЧС объявило, что по всей Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. 7 марта ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, а также мокрый снег.
В МЧС напомнили о мерах безопасности при сильном ветре и снегопадах. В частности, водителям не следует парковать машины у деревьев, также свердловчанам посоветовали не ходить в походы.
Вчера синоптики предупредили о НМУ первой степени опасности. Предупреждение продлиться до 9 марта.
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