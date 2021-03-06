Еще 177 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

За сутки больше всего случаев инфекции выявлено в Екатеринбурге, там заболело 70 человек. Также коронавирус был диагностирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского городских округов.
Всего за время пандемии в регионе зарегистрирован 78 691 случай COVID-19. 286 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 164 из них лежат в отделениях реанимации, 110 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за минувшие сутки зарегистрировано 11 022 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 820, Санкт-Петербурге — 975, а также Московской области — 746. Всего за время эпидемии инфекция диагностирована у 4 312 181 человека.
С 5 по 6 марта в регионе выздоровело 190 пациентов, всего за время пандемии из медицинских учреждений выписано 71 726 свердловчан.
В целом по стране за минувшие сутки выписано по выздоровлению здоровело 15 027 россиян, больше всего в Санкт-Петербурге — 2 750, Москве — 1 922 и Московской области — 602. Таким образом, общее количество вылечившихся составило 3 900 348 человек.
За время пандемии зарегистрировано 2 445 летальных случаев.
В России за минувшие сутки выявлен 441 случай смерти от COVID-19. Больше всего умерших жителей Москве — 50, Санкт-Петербурге — 39 и Московской области — 35. Всего за время эпидемии от инфекции скончалось 88 726 россиян.