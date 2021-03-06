Еще 177 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

Почти у 79 тысяч жителей Свердловской области выявлен COVID-19

За сутки больше всего случаев инфекции выявлено в Екатеринбурге, там заболело 70 человек. Также коронавирус был диагностирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского городских округов.