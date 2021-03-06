Почти на 30% выросла смертность населения в Свердловской области за январь 2021 года

Почти на 30% выросла смертность населения в Свердловской области за январь 2021 года

Сегодня, 16:07Здоровье и экологияФото: pixabay.com
6 645 человек скончались в январе 2021 года в Свердловской области, это на 27,7% больше, чем в январе 2020 года, данные опубликованы на сайте Росстата.

В 1 184 случаях у умерших был подтверждён COVID-19.

Вместе с тем, рождаемость в Свердловской области снизилась на 12,3%. В январе на свет появились 3 240 детей, это на 454 малыша меньше, чем в январе прошлого года.

Естественная убыль населения в регионе достигла 3 405 человек, это в два раза больше чем в 2020 году, тогда она составила 1 509 свердловчан. Это самая высокая убыль населения среди регионов УрФО.

В целом по России в январе зафиксировано 219,8 тысячи смертей, из них у 26,3 тысячи человек подтвержден коронавирус. Также в стране в первый месяц года родилось 106,6 тысячи детей.

Напомним, в Свердловской области в четвертом квартале 2020 года зафиксирована рекордная смертность населения. За 2020 год в регионе скончались 67 510 человек, из них 21 109 жителей умерли за последние три месяца года.

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