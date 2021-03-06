В Центре СПИДа Екатеринбурга оценили эффективность вакцины от COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность по выработке антител. В исследовании приняли участие медики из Свердловского областного Центра СПИДа.
По данным Минздрава России, 90% пациентов, которые поставили обе дозы вакцины, имеют хороший титр антител. Они защищены от инфекции или от тяжелого течения болезни. Эту статистику в центре подтвердили.
Прививки поставили уже 60% сотрудников Центра СПИДа, мы проверили уровень антител — и 100% привившихся сотрудников имеют хороший защитный титр антител, рассказала эпидемиолог, доктор медицинских наук, главврач Свердловского областного Центра СПИДа Анжелика Подымова.
Она отметила, что прививку уже поставил 161 сотрудник. Вакцинация проводилась с декабря 2020 года. Достаточный титр антител появляется в организме через две-четыре недели после второй дозы вакцины и сохраняется как минимум на протяжении года.
Напомним, в Свердловской области наблюдается нехватка вакцины от COVID-19 «Спутник V». Это связано с технологическими процессами у производителя. Новые партии препарата ожидаются в регионе только после 8 марта.