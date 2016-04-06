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Отстояли «всем миром»: в Нижнем Тагиле многострадальный Юрьев камень признан памятником природы областного значения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отстояли «всем миром»: в Нижнем Тагиле многострадальный Юрьев камень признан памятником природы областного значения

6 апреля 2016, 11:30Здоровье и экологияТимофей Данилов
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