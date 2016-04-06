Отстояли «всем миром»: в Нижнем Тагиле многострадальный Юрьев камень признан памятником природы областного значения

Напомним, с 2012 года этот уникальный природный уголок под Черноисточинском находился под угрозой исчезновения - на его месте планировалось построить щебёночный завод. Для этого было необходимо вырубить несколько гектаров леса и разрушить саму гору. С таким решением не согласились экологи-общественники.

Позже к протестам подключились тагильские депутаты и чиновники. За помощью обращались в областное правительство. Противостояние «бизнеса и природы» длилось ни много ни мало 3 с лишним года. В январе 2016-го оно закончилось победой неравнодушных свердловчан.

Сейчас Юрьев камень и окружающий лес признаны памятником природы областного значения. Отныне эта территория будет находиться под защитой федерального закона.