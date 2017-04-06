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Российские некоммерческие организации не спешат заняться охраной окружающей среды и защитой животных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российские некоммерческие организации не спешат заняться охраной окружающей среды и защитой животных

6 апреля 2017, 16:15Здоровье и экология
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