Российские некоммерческие организации не спешат заняться охраной окружающей среды и защитой животных
6 апреля 2017, 16:15Здоровье и экология
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За два года количество НКО выросло на 23,6%, число работающих в них добровольцев – почти в два раза – с 1,3 млн до 2,4 млн человек.
В России все больше появляется НКО с патриотической и спортивной направленностью, но вопросами социальной помощи и окружающей среды добровольцы занимаются неохотно.
На основе данных Росстата Совет Федерации составил так называемый портрет социально ориентированных НКО. Выяснилось, что за последние два года число НКО, занимающихся защитой животных, окружающей средой, бесплатной юридической помощью и социальной поддержкой немного уменьшилось.
Зато число организаций, занимающихся духовным и патриотическим воспитанием, заметно возрастает, об этом сообщает газета «Известия».
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