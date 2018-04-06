Екатеринбуржец не смог дозвониться до МЧС по поводу жалобы на соседей

Долгое время соседи складировали в общем коридоре различные вещи. По мнению инициативного соседа, такое количество вещей крайне опасно при пожаре и вообще является нарушением безопасности.



Мужчина начал искать контакты пожарных инспекторов на сайте МЧС, попав по ссылке на федеральный сайт ведомства. Выбрав Свердловскую область во вкладке, он ни одного номера не нашёл. По телефону доверия ему продиктовали номера, которые также оказались недействительными.



В МЧС заявили, что существует несколько способов связи с пожарными: раздел «Задать вопрос начальнику ГУ», телефоны доверия, личный визит и телефоны дежурных служб на сайте муниципалитета. В пресс-службе МЧС не понимают, почему мужчина не смог сообщить о своей проблеме, передаёт «Ura.ru».