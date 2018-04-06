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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец не смог дозвониться до МЧС по поводу жалобы на соседей

6 апреля 2018, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,МЧС,пожар,пожарные,Россия,Свердловская область,телефон
Житель столицы Урала решил проявить свою гражданскую активность, пожаловавшись на соседей, которые захламили общий коридор. Однако, как рассказал екатеринбуржец, ни один из предложенных номеров на сайте МЧС не работал.

Долгое время соседи складировали в общем коридоре различные вещи. По мнению инициативного соседа, такое количество вещей крайне опасно при пожаре и вообще является нарушением безопасности.

Мужчина начал искать контакты пожарных инспекторов на сайте МЧС, попав по ссылке на федеральный сайт ведомства. Выбрав Свердловскую область во вкладке, он ни одного номера не нашёл. По телефону доверия ему продиктовали номера, которые также оказались недействительными.

В МЧС заявили, что существует несколько способов связи с пожарными: раздел «Задать вопрос начальнику ГУ», телефоны доверия, личный визит и телефоны дежурных служб на сайте муниципалитета. В пресс-службе МЧС не понимают, почему мужчина не смог сообщить о своей проблеме, передаёт «Ura.ru».

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