Первый укус клеща в 2018 году зафиксирован в Свердловской области
6 апреля, 17:25Здоровье и экология
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4 апреля на Урале отмечено первое сообщение об укусе клеща. Известие поступило из Нижнесергинского городского округа.
В 2018 году клещи появились на Урале достаточно поздно. В Роспотребнадзоре отмечают, что в 2018 году число клещей может превысить показатели 2017 года.
В 2017 году было зафиксировано 29 699 укусов клещей. 114 укушенных пострадали от клещевого энцефалита. Есть трое умерших, уточняет «E1».
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