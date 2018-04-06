Соглашение на модернизацию водоснабжения в Нижнем Тагиле будет заключено в июне

Мэр Нижнего Тагила поделился подробностями о сделке по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в городе. Контракт планируют заключить в 2018 году.

Сергей Носов рассказал о планах по заключению концессии строительства объектов водоснабжения Нижнего Тагила. На сегодняшний день только одно предприятие предложило свои услуги – «Уральская водная компания». Стоимость проведения работ составит 16,5 млрд рублей.





Если до 23 апреля другие компании не подадут заявки на участие в проекте, то договор подпишут в июне. Если появятся другие желающие, то будет проведен конкурс. В этом случае контракт заключат в октябре - ноябре.





Планируем взять самые последние, самые современные разработки – и это наше условие, -- сообщил глава города.



В проект концессионного соглашения не включены сети водоснабжения Нижнего Тагила. По этой причине к концу года исследуют сети водоснабжения и канализацию. По результатам проверки будет составлен план действий.