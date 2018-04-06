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«ТМК-ИНОКС» из Каменска-Уральского заплатит 100 тыс.руб. за превышение нормы отходов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«ТМК-ИНОКС» из Каменска-Уральского заплатит 100 тыс.руб. за превышение нормы отходов

6 апреля, 11:40Здоровье и экология
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