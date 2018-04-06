«ТМК-ИНОКС» из Каменска-Уральского заплатит 100 тыс.руб. за превышение нормы отходов
6 апреля, 11:40Здоровье и экология
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В Каменске-Уральском ООО «ТМК-ИНОКС» заплатит штраф в 100 тыс. рублей за превышение лимита на размещение производственных отходов.
Выявлено, что ООО «ТМК-ИНОКС», для которого был установлен лимит по производству и размещению отходов на 5 лет, в 2016 году превысило предусмотренные нормативы на размещение стальных отходов, ртутных и люминисцентных ламп.
Помимо штрафа предприятие обязано будет устранить все нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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