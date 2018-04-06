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Новости Нижнего Тагила

«ТМК-ИНОКС» из Каменска-Уральского заплатит 100 тыс.руб. за превышение нормы отходов

6 апреля 2018, 11:40Добавить новость
Каменск-Уральский,отходы,нарушение,экология,прокуратура,проверка,ТМК-ИНОКС
В Каменске-Уральском ООО «ТМК-ИНОКС» заплатит штраф в 100 тыс. рублей за превышение лимита на размещение производственных отходов.

Выявлено, что предприятие ООО «ТМК-ИНОКС», для которого был установлен лимит по производству и размещению отходов на 5 лет, в 2016 году превысило предусмотренные нормативы на размещение стальных отходов, ртутных и люминисцентных ламп.

Помимо штрафа предприятие обязано будет устранить все нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле вело сброс отходов с нарушениями.

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