«ТМК-ИНОКС» из Каменска-Уральского заплатит 100 тыс.руб. за превышение нормы отходов

В Каменске-Уральском ООО «ТМК-ИНОКС» заплатит штраф в 100 тыс. рублей за превышение лимита на размещение производственных отходов.

Выявлено, что предприятие ООО «ТМК-ИНОКС», для которого был установлен лимит по производству и размещению отходов на 5 лет, в 2016 году превысило предусмотренные нормативы на размещение стальных отходов, ртутных и люминисцентных ламп.





Помимо штрафа предприятие обязано будет устранить все нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле вело сброс отходов с нарушениями.