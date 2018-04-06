Врачи 2 раза отправляли домой с инфарктом жителя пригорода Нижнего Тагила

Врачи 2 раза отправляли домой жителя села Николо-Павловское с инфарктом. В приемном покое Демидовской больницы Нижнего Тагила он прождал 4 часа, но у него даже не взяли анализы. Медики отправили мужчину домой лечиться от остеохондроза.

Жителю села Николо-Павловское стало плохо на работе. Коллеги на своем транспорте доставили местных медиков из больницы. У мужчины было повышенное давление. Было принято решение вызвать карету скорой помощи из Нижнего Тагила, так как у местных врачей не было ЭКГ аппарата.

Ему на работе стало плохо. Мы на своей машине привезли врачей наших местных. Они приехали, осмотрели, измерили давление. Давление было 150/120. Но снять кардиограмму у них не было возможности, и мы вызвали скорую из Тагила, -- рассказала коллега жителя села Николо-Павловское.

Медики прибывшей бригады скорой помощи сделали кардиограмму сердца и повезли заболевшего сотрудника в Демидовскую городскую больницу на Кузнецкого, 12. Там, со слов коллег пострадавшего, мужчина провел в ожидании 4 часа в приемном покое. А после, как сообщил мужчина, врач послушала его фонендоскопом и поставила диагноз – остеохондроз. С рекомендациями лечения от остеохондроза молодого человека отправили домой.

Врачи сделали кардиограмму и повезли его в 3 городскую больницу. Мы вызвали его жену с работы для сопровождения. На Кузнецкого они просидели в приемном покое около 4 часов. Наконец, врач его посмотрела, ну как посмотрела - только послушала. Ни анализы не взяли, ни кардиограмму не сделали, ни УЗИ. Сказали: «диагноз у Вас остеохондроз, лечитесь у своего врача по месту жительства». Он приехал обратно своим ходом, поскольку не имеет автомобиля, -- поделилась коллега.

Однако, на следующий день жителю Николо-Павловского стало хуже. Он обратился в местную участковую больницу, где его начали лечить от остеохондроза, согласно выписке из Демидовской больницы. Обеспокоенные коллеги снова вызвали скорую помощь. Мужчина был доставлен в городскую больницу №4 Нижнего Тагила и был срочно госпитализирован с диагнозом инфаркт.

Коллега наш пошел домой на обед, ему снова стало плохо. Он позвонил, сообщил, что не может выйти на работу и пойдет в больницу. Мы сказали ему лежать и не двигаться, сами вызвали скорую из Тагила. Ему опять сделали кардиограмму, ничего не обнаружили. Он пошел в нашу местную больницу на прием, и его начали лечить от остеохондроза. 6 апреля в 2 часа ночи снова вызвали скорую, его увезли в 4 городскую больницу, где с ходу сделали все анализы и обнаружили инфаркт. Он 1980 года рождения. Он же мог умереть! Он на ногах переносил приступ 4 дня, -- рассказала о развитии событий коллега Лариса.

Как сообщили сослуживцы мужчины, ему была проведена экстренная операция по коронарному шунтированию сосудов сердца. Жители пригорода переживают за односельчанина и обеспокоены ситуацией с медицинским обслуживанием в местной и городской больницах.

В нашу больницу мы вообще ходить боимся. Я думала, что если мы налоги платим, мы набрали «03», к нам приехали – увезли в больницу, где врачи осмотрели, диагноз поставили. Нам как дальше жить с такой медициной? У меня у родственника проблемы с сердцем, часто оказывала ему помощь. Могу сказать, что смотрела на Славу, у него все симптомы сердечные были, хоть кардиограмма и не показывала ничего. Очень за него переживаем, -- высказала мнение жительница села Николо-Павловское.

Напомним, 4 декабря 8-летний житель села Николо-Павловское скончался в больнице от менингита. Минздрав начал проверку после смерти ребенка. До этого в течение 2 недель его лечили в местной больнице и не увидели диагноз.