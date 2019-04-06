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В Свердловской области продлено предупреждение о смоге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области продлено предупреждение о смоге

Сегодня, 10:39Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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