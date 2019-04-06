В Свердловской области продлено предупреждение о смоге
Сегодня, 10:39Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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На территории Свердловской области продлено предупреждение об НМУ, сообщает Уральский гидрометцентр.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях продолжит действовать в период с 20 часов 5 апреля до 20 часов 8 апреля.
В воздухе будет затруднено рассеивание вредных примесей.
Напомним, ранее сообщалось, что НМУ на территории Свердловской области действуют в период со 2 по 5 апреля.
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