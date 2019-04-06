В Свердловской области продлено предупреждение о смоге

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях продолжит действовать в период с 20 часов 5 апреля до 20 часов 8 апреля.

В воздухе будет затруднено рассеивание вредных примесей.

Напомним, ранее сообщалось, что НМУ на территории Свердловской области действуют в период со 2 по 5 апреля.