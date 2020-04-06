Число заболевших коронавирусом в Свердловской области возросло до 44 человек
Сегодня, 13:22Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Свердловской области возросло до 44 человек, зафиксированы четыре новых случая, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Половина из заболевших уже выздоровели и выписаны из больницы, четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, семеро — в состоянии средней тяжести, остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.
В России за сутки подтверждены 954 случая, таким образом, число заболевших по стране достигло 6 343 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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