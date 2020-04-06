Тагильская поликлиника потратит миллион рублей на вакцину для профилактики бешенства
Сегодня, 11:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижнетагильская городская поликлиника № 3 планирует закупить 1350 доз вакцины для профилактики бешенства. Сейчас цена контракта составляет порядка 986 тысяч рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документам закупки, больница планирует приобрести препарат для приготовления раствора для внутримышечного введения. Также, согласно документам, стоимость единицы товара составляет порядка 730 рублей с учётом налога на добавленную стоимость.
Аукцион был размещён 2 апреля, а подача заявок заканчивается 17 апреля.
Напомним, в конце марта стало известно, что Департамент государственных закупок Свердловской области ищет поставщика двух аппаратов искусственной вентиляции легких для городской поликлиники № 3 в Нижнем Тагиле. Сумма контракта — 1,3 миллиона рублей. В поликлинике тогда заявили, что что приобретение аппарата ИВЛ не связано с распространением коронавируса. Дата окончания подачи заявок для участия в аукционе — 17 апреля.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей