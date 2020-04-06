Тагильская поликлиника потратит миллион рублей на вакцину для профилактики бешенства

Согласно документам закупки, больница планирует приобрести препарат для приготовления раствора для внутримышечного введения. Также, согласно документам, стоимость единицы товара составляет порядка 730 рублей с учётом налога на добавленную стоимость.

Напомним, в конце марта стало известно, что Департамент государственных закупок Свердловской области ищет поставщика двух аппаратов искусственной вентиляции легких для городской поликлиники № 3 в Нижнем Тагиле. Сумма контракта — 1,3 миллиона рублей. В поликлинике тогда заявили, что что приобретение аппарата ИВЛ не связано с распространением коронавируса. Дата окончания подачи заявок для участия в аукционе — 17 апреля.